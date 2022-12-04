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holy shit TIL "bin chickens" (white ibis) have LEARNED to eat the famously poisonous and invasive pest cane toad — couture conure 🦜 (@Cosmic_Wyrm) November 26, 2022

相較於無尾熊、袋鼠等可愛動物深受澳洲人民喜歡，一種名叫澳洲白䴉（音同旋）的鳥類卻被當地人稱作「垃圾鳥」，因為牠們什麼都吃，不只會翻垃圾，還會強搶人類手上的食物，所以遭到嫌棄。不過當地專家學者近來卻發現，澳洲白䴉竟然懂吃具有毒性的外來種蟾蜍，稍微洗刷了壞名聲。

根據英國廣播公司（BBC）報導，海蟾蜍其背部具有毒腺，當牠們遭受威脅時會釋放毒素，觸碰到的動物會因為心臟麻痺而死亡。澳洲在1930年代之所以引進海蟾蜍，是為了用於清除甘蔗上的害蟲，然而在沒有天敵且繁殖力強的情況下，牠們成了強勢的外來種，數量急速擴張，目前估計超過20億隻，嚴重影響本土物種的生存，也成了澳洲人最討厭的害蟲之一。

不過近年來有學者發現，澳洲白䴉竟然懂吃海蟾蜍，為了避開毒素，會先將海蟾蜍不斷甩來甩去，甚至將牠們拋向空中，讓獵物感到緊張而將體內的毒液釋放殆盡。接著澳洲白䴉會在濕草上擦拭海蟾蜍，或是前往附近水源處將海蟾蜍沖洗乾淨。

學者認為，澳洲白䴉為了吃海蟾蜍，發展出一套「反覆翻甩、沖洗」的狩獵模式，接著再一口生吞的現象十分有趣。此外，動物專家也觀察到，老鷹與烏鴉也各自發展出獵食海蟾蜍的方式，為了避開海蟾蜍背部的有毒腺體，牠們會將獵物翻身後開膛剖肚，只吃內臟，完美避開毒腺。