古代非常重視禮儀制度，在與皇上議論政事的早朝上更是如此，不管穿著或與皇上應對的方法都相當講究，每個大臣的站位也都有所規範，但早朝的時間長短不定，而人難免有三急，若是真的碰到了尿急、腹瀉的情況該怎麼辦呢？

綜合陸媒報導，在古代上朝是一件很嚴肅的事情，想要暫時離席去上廁所，基本是天方夜譚，這種失禮的行為很可能被視為對皇帝的大不敬，如果當時皇帝心情好，頂多被訓斥幾句，但若是皇帝心情不好，很可能就會丟掉官帽，甚至失去性命。

在《明實錄‧明英宗睿皇帝實錄卷》中就有記載，「降刑科給事中曾瑄為福建連江縣主簿。瑄早朝丹墀遺溺法司論當贖杖還職，上特命吏部降之。」刑科給事中曾瑄在上朝時不小心尿褲子，讓明英宗氣到不行，曾瑄不但當場被打板子，官位還一連降了5級，被貶到福建連江當主簿，等於他的官場生涯就此結束。

由此之可，如果上朝時憋不住尿意、便意，下場就會非常悽慘，大臣們為了避免這種狀況，在上朝前一天晚上就會盡量吃少一點東西，水也不怎麼喝，早上起床後連早餐也不吃，就直接餓著肚子上朝；而位階比較高的官員，在前往的途中會搭乘轎子，轎子上也會設置簡便的廁所，讓他們能夠在上朝之前解決三急。