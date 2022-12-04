古代封建社會，威權至上，以清代宮女為例，她們不僅要替皇家做事，還要處處看主子臉色，犯錯時受罰挨打更是常有的事情，只不過有一個部位萬萬碰不得，否則後果十分嚴重。

根據《搜狐網》報導，一名伺候過慈禧的末代宮女何榮兒曾出了一本《宮女談往錄》，講述清朝後宮的生活，有別於清宮劇中，宮女一旦犯錯，動不動就被掌嘴、打耳光的情節，現實生活中絕不會朝宮女臉上動粗，原因是宮女出身八旗，地位不算太低，懲處時一般不會打臉，除非犯了不可饒恕的錯事，否則宮裡禁止打女人的臉。何榮兒透露，慈禧太后就曾命令隆裕皇后狠甩珍妃耳光，目的就是為了羞辱珍妃。

至於宮中老一輩的宮女也時常責罰小宮女，包括擰耳朵、掐手臂、敲腦袋、拿針扎等，皆屬於合法私刑。不過宮女一旦觸怒主子，就會由敬事房的太監執刑，刑罰殘酷也極盡羞辱，宮女受刑時會被褪下褲子，當著眾人面前遭到杖責，往往被打得血肉模糊。

另外，宮女除了不能被打臉之外，也不能罵，原因在於皇家十分迷信，擔心罵人的過程中可能說出不中聽的話而觸犯宮中忌諱，加上宮女都是旗人，慈禧就曾說過「都是隨龍過來的，罵誰也不合適」。