大陸一名女子因為擔心鄰居家的狗待在室外會受寒，於是拿了件外套幫忙蓋上，然而小狗卻不斷掙扎，還跳下原本所在的台子，女子仔細一看才發現，原來小狗是在引導牠發現窩在台子下方的3隻小貓，女子急忙拿來更多衣物幫牠們取暖，而小狗也特意叼來骨頭向她道謝。

根據《新華社》報導，本月1日福建氣溫只有攝氏零下2度，再加上下雨，天氣十分寒冷，何小姐因為擔心鄰居家的小狗身處室外會受寒，因此拿了一件外套過去蓋在牠身上，未料蓋好外套後，小狗卻一直亂動，不斷鑽出溫暖的衣物，之後更跳下原本所在的台子，似乎在引導何小姐，她仔細看了一下才發現，原來台子下面還有3隻小貓，於是她急忙再拿來一些衣物，替小貓也蓋上。

何小姐受訪時透露，小狗當時其實已經冷到全身都在發抖，但牠還是執意照顧小貓，讓她忍不住感嘆：「毛孩子們的善良，是我們人心無法去猜測的。」而且等她幫小貓蓋上衣物以後，小狗竟然還叼來骨頭表達謝意，讓何小姐感動不已，伸出手撫摸小狗的頭，一邊和牠道謝一邊婉拒牠的回禮。

新聞曝光以後，網友們全都被小狗溫暖、善良的行為融化了，紛紛留言，「好善良的小狗，那根骨頭應該是牠認為身邊最好的東西吧」、「希望所有人都能善待毛孩子」、「萬物皆有靈性，你在照顧狗狗，狗狗也在照顧貓咪」、「希望所有毛孩子都遇到這樣的好心人」、「在冰冷的冬天，動物都能做到互幫互助，有的人卻做不到…」。