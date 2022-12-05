到地獄走一遭——三毛的「觀落陰」實錄

西元1994 年初，有機緣遇到一位陳先生。當時他向我述說了許多靈通經驗，其中包括「下地獄」。

我記錄了陳先生有關地府的描述，之後我就做了筆記，在此提出個人看法如下：

1. 陰間是另一個宇宙空間，民間「觀落陰」法術可以帶人靈去遊陰間，景色和陽間差不多。但「地獄」是陰間裡一個不是隨便可以去的監獄，那是昏暗如礦坑之處，裡面是審判殿以及行刑之處。地獄和陰間的關係就如同監獄和陽間的關係一樣，所以，陰間不等於地獄。

2. 地獄獄卒長相和一般人一樣，不是牛頭馬面、青面獠牙。市場上的圖書可能是為了警示之用，才畫成那麼可怕的模樣。

3. 地獄內有刀山、油鍋等，和民間描述的行刑方法一樣，可見地府十殿的畫像是真實的，那是古代用通靈方法去看過地府的人回來後所描述的，各殿建築就和古代建築相同。

4. 地獄味道很血腥，難聞。這是可以理解的，一定不會如天上一樣充滿香氣。

5. 最重要的是，不同的地獄殿就是不同的時空，所以不用一殿一殿的走，而是瞬間轉換時空。正符合近年的多重時空的科學說法。

坊間有些人不相信觀落陰，他們說那是一種催眠，其實完全不同。會說這種外行話的人，一定沒有親自參加過觀落陰。我曾經有過多次觀落陰的親身體驗，施法的呂金虎老師根本沒有像催眠師般的暗示我們，他先交代大家若有看到什麼要主動說出，而他只專注於唸咒語而已。

三毛的觀落陰

在此就說說我參與著名女作家三毛小姐的觀落陰經驗吧。

當時作家三毛和丈夫荷西情深意篤，荷西意外去世後，她深受打擊，常希望能夠再和荷西相見，希望能夠找到和荷西靈魂溝通的途徑。

後來在一個知名出版人的安排下，就在他家的地下室，邀請呂金虎老師前來施法。那一天在場的只有出版人、呂金虎老師、研究靈異的知名作家醉公子、三毛、我，還有一位助理。這次觀落陰還全程由醉公子錄音，後來整理成文字發表在《皇冠》雜誌上，說起來是三十多年前的事了。

就在呂老師誦念經文咒語，伴隨著木魚法尺的敲擊催促聲中，坐在椅子上用紅布蒙著雙眼的三毛雙腳開始動了，好像在走路的樣子，不久她說：「看到一個隧道。」呂老師說：「繼續走。」

又經過一陣子，三毛說：「看到隧道口了。」呂老師指示說：「繼續走， 走出隧道。」

過一下子，三毛說：「走出隧道了。一片農田景色，沒有很亮，不像白天，就是昏昏的。前面有一條河，有一座橋。」

此時呂老師趕快交代：「站著，不要過橋。」

我和醉公子互相望了一下，點點頭，似乎二人心裡明白，那就是奈何橋， 過去了就回不來了。

呂金虎老師問：「妳想見誰？」三毛很快回答：「荷西。」呂老師就敲著木魚法尺，並催唸咒語與經文，經過大約一分鐘，三毛說：「義父來了，就在橋那一邊。」

呂老師說：「跟義父交談，問他荷西在哪裡？」三毛停頓一下，似乎在問她的義父，不久說：「義父說荷西不能來，他在另一個地方當縣長。」

在旁邊的我們三人互相望了一下，感到非常新奇，陰間竟然還有縣長職位，那不就也像政府組織。這一幕場景，到現在我還記得非常清楚，這是從來沒有想過的。

再經過呂老師一陣木魚法尺咒語經文唸誦，三毛說她看到了自己的「生死簿」，呂老師問：「上面寫什麼？」三毛回答：「寫我出版二十三本書。我現在才寫了十四本呢。」

我在心裡嚇了一跳，換句話說三毛再寫九本之後將不再寫書或發生什麼事？在場大家誰也沒想到，過了六年後，三毛四十七歲驟逝，出版社仔細核計她生前的作品，果真就是二十三本。這真是冥冥中的定數嗎？沒有人敢說出來。

在此要特別交代，自從呂金虎老師過世後，後人也扛著招牌在做觀落陰的事，絕對不要花錢去受騙上當！

【內容簡介】

真的有靈界嗎？

假設靈體存在，為什麼我們看不見，聽不到，摸不著？

超心理學、宇宙外星權威

以科學為你解密人間的靈界多重宇宙！

外星靈投胎的使命 / 地球上的時光隧道 / 幽界字與符籙的訊息

佛經中的宇宙真理 / 陰陽眼的光波特性 / 多維時空下的宇宙靈通……

人類由於受到西方「心」、「物」二元化的思考模式影響，都把「科學證明」當作衡量標準。

然而，生活中多的是我們五官察覺不到的事物，它們確實存在著。

也就是說，在有形肉體與物質世界之外，尚存在著振動頻率更高、更廣的世界。

因此，倘若人類能夠調整自己的能量振動頻率，就可以突破肉體限制，接收到浩瀚宇宙中的訊息。

這也就是近年來，有越來越多的通靈人、天眼通、他心通、超能療癒者、預知能力者……的原因。

呂應鐘博士為台灣科學、幽浮、靈心身健康、生死學等領域之研究權威，

本書是作者近五十年來個人實際體驗的靈異經驗記錄，

其中的觀點與訊息，可為二十一世紀即將邁入宇宙文明時代的人們奠下根基。

【作者簡介】

呂應鐘（呂尚）

台灣有一位奇異博士。

從1975年出版《不明飛行物》之後，每年出書不斷，1978年傳媒稱他為「台灣幽浮研究教父」、「台灣幽浮研究鼻祖」。1996年獲俄羅斯聯邦外貿學院名譽教授。2015年獲得加拿大中醫藥文化節「自然醫學創新理論科學家獎」，同年亞馬遜網路書店出版一本談台灣二十位精英的書，稱他為「整合開創大師」。

由於其出書跨越「幽浮外星人、天文學、遠古文明探索、超心理學、生死學、科幻文學、靈心身健康、道德真經新詮、佛學科學新詮」等九大領域，迄今共120部，無怪乎網路NOWnews稱他為「台灣三大科學怪傑之一」，大陸傳媒稱他為「台灣奇異博士」。

他就是本書作者呂應鐘。

曾經擔任：

台灣飛碟學會理事長、中華超心理學會理事長、中華自然醫學教育學會理事長、中華殯葬教育學會副理事長、世界華人UFO聯合會副理事長、中華老子思想研究會常務理事、中華生死學會理事、中華民國能量醫學學會理事、中華自然療法世界總會監事。另還擔任過台北市政府社會局殯葬業務諮詢委員、宜蘭縣政府民政局殯葬業務諮詢委員、南華大學主任秘書。

目前擔任：

美國Wholeself研究院院長、台灣全我(靈心身健康)中心指導教授、歐盟Bircham國際大學遠東分校校長、國際華人超心理學會理事長、中華道學文化現代發展協會會長、亞洲(澳門)人文與自然研究會副會長兼養生文化研究所所長、身心靈自我療癒世界總會副理事長。2019年更獲得英國國際醫學營養學研究院聘任為研究員。