美國喬治亞州近日發生一起讓人哭笑不得的事件，羅克代爾郡（Rockdale County）警長辦公室在社群平台上發布「10大通緝犯名單」，沒想到卻有人在底下留言詢問「那我呢？」警方一查發現此人揹負2條逮捕令，立刻成全對方，將其捉拿到案。

根據《紐約郵報》報導，喬治亞州一名40歲男子斯博汀（Christopher Spaulding）因為違反緩刑規定，而被判2項重罪，不料他在11月29日看到警方於社群平台上公布的「10大通緝犯名單」沒有他時，疑似因為被遺漏而感到生氣，不禁留言「那我呢？」挑釁意味濃厚。

羅克代爾郡警方好奇一查，果然發現斯博汀有罪，便立即回覆「你說得對，你有2份逮捕令，我們正在路上了！」最終斯博汀於12月1日落網。警方事後解釋，所謂的「10大通緝犯名單」僅是根據指控的嚴重程度編列，「被排除在頭號通緝令之外並非等同於獲得一張免獄卡，也不代表我們的逃犯小組不會找上門。」

消息一出，網友們紛紛前往貼文朝聖，打趣笑說「天啊我以為這是笑話」、「這種要求我這輩子沒見過」、「即使你想要，也編不出這種情節」；也有眼尖網友發現，斯博汀被捕時和大頭貼上的穿著一模一樣而感到哭笑不得。