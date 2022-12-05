耶誕節即將來臨，歐美國家的許多民眾都會在家中裝飾，迎接一年一度的佳節。美國一名男子在住家院子專門設置了一塊耶誕擺飾區，未料日前早上起床，發現充氣馴鹿已經洩氣倒在地上，男子立刻調閱監視器查看，驚覺原來前天晚上有一隻野熊光顧，似乎把充氣馴鹿當成獵物，瘋狂暴擊還張嘴開咬。

根據《福斯新聞》報導，內華達州西風灣（Zephyr Cove）的男子大衛（David Lester）在住家院子擺設了許多耶誕裝飾，準備迎接12月底的耶誕節，然而上月27日他早上起床後，就發現耶誕裝飾被搞得亂七八糟，其中充氣馴鹿還「奄奄一息」地倒在地上，不管他怎麼補救都無濟於事。

事後大衛調閱監視器，想要了解事發經過，沒想到竟看見一隻熊闖進院子，似乎是來覓食，卻不小心把充氣馴鹿當成獵物，從畫面中可見，這隻熊緩緩靠近馴鹿以後，就抬起手掌瘋狂攻擊馴鹿，之後還直接開咬，但一察覺味道不太對勁，牠就悻悻然地離開，留下一片狼藉的現場。

事後大衛將這段監視器影片以及野熊「犯罪現場」的照片分享到臉書上，還以開玩笑地口吻說道：「安息吧，魯道夫！它才只有2歲。」其他網友看到貼文後，也忍不住笑了出來，「我為魯道夫感到遺憾，安息吧」、「對魯道夫很抱歉，但我真的不能不笑」、「一隻歇斯底里的熊」、「這是我看過最精彩的監視器影片」。