非洲大草原上競爭激烈，各種猛獸為了生存免不了一場激戰，其中鬣狗是當地常見的肉食性動物，擅長圍攻戰術，尤其是「掏肛」的獵食技巧，讓被盯上的獵物幾乎無力反抗。近日網路上瘋傳一幕駭人畫面，只見一隻落單母象因為難產倒地，淪為鬣狗大餐，不僅被圍攻掏肛，就連腹中未出生的小象也遭鬣狗掏出。

畫面中可見，一隻難產的母象倒地不起，就在牠萬分無助的時候，竟然有一群鬣狗虎視眈眈的走來要打牠的主意，這讓母象更為絕望。後來鬣狗經由觀察發現，母象似乎沒有反抗的能力，立刻就肆無忌憚地群起圍攻，甚至使出殘忍的掏肛術，朝著母象的肛門下手，將其腸道連拖帶拉地扯出來。

更讓鬣狗驚喜的是，這隻倒地母象竟然懷有身孕，直接「買一送一」從母象肚子裡掏出一隻已經成形的小象，就逕自離開。

「掏肛」是鬣狗特有的獵食技巧，原因是鬣狗後腿較短，沒有優異的彈跳能力，因此很難跳到中大型獵物身上撕咬、鎖喉或是將獵物撲倒在地，所以鬣狗在漫長的演化中發展了一項生存技巧，那就是專門針對薄弱、又容易偷襲成功的肛門部位下手。當鬣狗一口咬上獵物肛門時，腸道會連帶被拉扯出來，導致獵物幾乎無法反抗，最終只能淪為鬣狗的美味大餐。