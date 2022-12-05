泰國一名正妹在大學畢業典禮上下跪，對一名身穿畢業袍的男子行五體投地大禮，並將雙手合十放在他的鞋子上，畫面在網路上曝光後，瞬間引發熱議，女子也出面解釋這個動作背後的故事，其實畫面中的男子是她的哥哥，因為家裡經濟困難，哥哥便主動退學，將念書的機會讓給她。

根據泰國媒體報導，27歲女子Ying Chanita近日於大學畢業，並在TikTok分享一系列影片，其中一段是她趴在一名身穿畢業長袍男子的鞋子上，五體投地下跪的畫面，而男子則彎下腰，用左手碰觸她的頭，引發網友熱議。事實上影片中的男子是Chanita的哥哥，2人出身單親家庭，只靠母親擔任女工勉強維持家計，經濟狀況十分拮据。

Chanita透露，因為母親的薪水只夠支付一個孩子的學費，因此10多年前哥哥為了減輕母親的經濟負擔，便主動退學、放棄念書，將機會留給妹妹。Chanita小時候還不知道哥哥退學的原因，直到長大以後母親才告訴她原因，讓她感動不已。

而Chanita也沒有辜負哥哥的苦心，順利從素叻他尼皇家大學公共行政系畢業，但事實上她早在2018年就已經畢業，不過因為新冠疫情的關係，她直到最近才終於拿到畢業證書，而當天她也脫下自己的畢業袍給哥哥穿，在另外一張照片中，更擁抱並親吻哥哥，以表達對他的謝意，感激地說：「這個男人為了他的妹妹犧牲了一切，真的非常感謝！」