美國德州近日發生一起離奇的車禍事件，警方獲報有司機危險駕駛、四處衝撞，緊急趕抵現場時卻發現肇事者竟然是一隻狗，且狗狗似乎發現自己闖禍了，被捕時表情看起來相當愧疚。

根據《紐約郵報》報導，德州基爾戈市（Kilgore）當地警局本月1日接獲民眾報案，緊急趕抵某賣場的停車場，當得知肇事駕駛竟然是一隻寵物犬後，當場傻愣在原地。經了解後發現，原來是狗飼主為了購物，暫時將牠留置在車上，沒想到狗狗竟然跳到駕駛座上開車，導致車輛失控衝撞到其它車子。

根據受害者表示，在停車場時發現一輛車突然衝向他，但最讓他錯愕的是，車上駕駛竟然是一隻狗，雖然他當下試圖將車子開走，但仍來不及閃避。此外，警方也指出，當狗飼主下車購物時，這隻寵物犬似乎變得相當煩躁，不斷在車上蹦蹦跳跳，並且碰巧以某種方式啟動了車輛，幸運的是，此事件沒有造成任何人員受傷。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說「狗狗竟然會開車，太誇張了」、「這說出來都沒人信」、「司機向保險公司申請理賠的時候，車禍原因應該很難讓人信服」、「狗狗的表情看起來有在反省了」。