大陸一對夫妻在牧羊的時候，突然有野狼闖入，造成羊群一陣騷動，夫妻飼養的幼犬見狀，竟大膽衝上前追狼，最後順利將野狼趕跑，牠自己和羊群都沒有受傷，夫妻對於愛犬勇敢的行為相當欣慰，開心直呼要幫牠「加雞腿」獎勵。

根據《人民網》報導，內蒙古呼倫貝爾一對夫妻在12月3日放羊群到住家外的草地上吃草，突然之間聽到一陣騷動，原本他們以為是飼養的愛犬在奔跑玩耍，不小心驚動到羊群，但後來察覺不對勁，發現有野狼闖入，想要趁機抓捕獵物大快朵頤，而狗狗反應非常迅速，看見野狼就立刻衝上前正面對抗，最後順利將狼趕跑，保護了羊群。

飼主李女士受訪時透露，這隻狗狗是她一手養大的，目前還不到1歲，品種為米克斯，狗媽媽是一隻藏獒。事發當下，丈夫擔心愛犬受傷，還不斷要牠趕快回來，但小狗非常勇敢，仍執意追逐野狼，表現得十分英勇，李女士也說，小狗沒有因為和野狼「交戰」受傷，之後會給予獎勵，幫牠的晚餐加雞腿。

新聞曝光後，網友也很佩服小狗勇敢的行為，紛紛留言，「汪汪隊立大功」、「人家媽媽可是藏獒耶」、「初生狗子不怕狼」、「勇敢狗狗不怕困難」、「藏獒的血脈覺醒了」、「我看到羊驚魂未定又肅然起敬地目送牠們的英雄追狼」、「飛奔而去的樣子太帥了」。