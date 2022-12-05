美國加州近日發生一起駭人事件，一名父親接2歲女兒返家後，不料先下車的女兒突然發出淒厲的尖叫聲，他情急之下立即衝下車查看，沒想到卻看見郊狼咬著女兒的腿一路拖行，好在最後成功在狼口下救出愛女，驚險畫面讓人看了冷汗直流。

綜合外媒報導，這起郊狼攻擊幼童的事件發生在加州洛杉磯，根據監視器畫面可見，本月2日，女童的父親伊利亞胡（Ariel Eliyahuo）剛從學校將女兒接回家，接著將女兒從汽車座椅抱下來，沒想到當他回頭收拾女兒的物品時，身後突然竄出一隻郊狼攻擊落單的孩子，還咬住她的左腿，導致她以臉部朝下的姿勢一路擦地拖行。

伊利亞胡事後餘悸猶存表示「我當時聽到女兒的尖叫聲和哭聲，以為是她不小心跌倒了，沒想到印入眼簾的竟然是一隻郊狼」，當下立即衝上前解救，但郊狼似乎還不肯離開，直到他朝郊狼扔東西驅趕，對方才悻悻然逃離。女童母親指出，女兒的左腿有不少傷痕，其中有一道傷痕特別深，「我們不得不帶她去掛急診並注射狂犬病疫苗，加上當時被郊狼一路拖行，所以她的臉也有點瘀傷」。

伊利亞胡無奈表示，他們一家搬到該社區已有3年，過去雖然經常看到郊狼身影，但郊狼很少攻擊人類，沒想到這次女兒卻無端遭受攻擊，希望有關單位能夠將郊狼驅離，避免憾事重新上演；此事同樣引起當地居民恐慌，目前當局正在尋找肇事郊狼的下落。