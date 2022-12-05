大陸一名男子和朋友去釣魚，原本以為釣到了一條大魚，2人還相當興奮，沒想到最後竟釣上來一名正在潛水的男子，拉上岸以後雙方都尷尬不已，潛水男歸還裝備後又入海繼續潛水，結果才沒過多久，他又被另一名釣客給釣上岸，搞笑又荒謬的場面讓大家都笑翻了。

根據《極目新聞》報導，山東青島的李先生日前和朋友到海邊釣魚，朋友看到距離岸邊60公尺的水面在冒泡泡，以為那裡有大魚，就揮竿把鐵板拋了出去，接著慢慢往回拉，沒想到最後拉上岸的竟是一名在潛水的男子。

李先生覺得太過荒謬好笑，於是將這一幕拍攝下來，從畫面中可以看到，潛水男子背著氧氣瓶坐在礁石上，腰間還掛著一個籃框，他艱難地取下勾在身上的魚鉤和鐵板，並轉身還給李先生的朋友，隨後又入海繼續潛水，這次他還刻意和他們保持距離，然而過沒有多久，這名潛水男子又被對面礁石的釣友勾住、釣上岸，之後他就不敢再繼續潛水了。

李先生的另一名朋友表示，那名潛水男應該是在撈海參或鮑魚，不過正常潛水時，海面上通常都會有浮標，但那天沒有看到，釣魚的朋友才會以為有大魚上鉤，而拋出去的鐵板只勾住了潛水男的腋下，沒有勾到肉，他迫不得已才會讓自己被「釣」上岸。

影片曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言，「水下的越掙扎，岸上的越興奮」、「除了魚什麼都能釣上來」、「好大一條『美人魚』」、「論大哥的心裡陰影面積」、「兩個姜太公你說他該選哪一個呢？」。