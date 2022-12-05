南朝美男韓子高有「男皇后」之稱，他容貌美如婦人，還是一名猛將，打下不少亮眼戰績，因此深受陳文帝陳蒨寵愛，從不曾讓韓子高離開自己身旁，這種親密的關係在後世眼裡看來，似乎含有別樣的感情，就連明代小說家馮夢龍，都在作品中「大嗑CP」。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，韓子高原名韓蠻子，是南朝時期陳朝的著名美男子，他16歲和當時還是吳興太守的陳蒨相遇，據《陳書》描述，他容貌美麗、狀似婦人，陳蒨看到他後就立刻詢問：「能事我乎？」於是從此跟隨陳蒨，並改名為韓子高。

韓子高個性恭謹，常常帶著刀為陳蒨防身，也會幫陳蒨端盤子、送酒食；陳蒨個性比較急，韓子高也能很快明白他的意思。除此之外，韓子高還是一員猛將，在平定杜龕之後，陳蒨配給他士卒，提拔他為將領，卻不曾讓他離開自己身邊。

陳蒨還曾經作夢，夢到自己在很陡峭的山路騎馬，差點就要從馬上摔下、墜落到山崖下，這時韓子高突然現身，把陳蒨整個人捧起來，且越升越高；後來陳蒨在一場戰爭中遭遇夜襲，還和士兵們走散了，只有韓子高在身邊，把他護送回軍營中，因此陳蒨認為一切都是天意，也更加寵愛韓子高。

就連陳蒨重病的時候，韓子高也會入內侍奉醫藥，由此可知2人的情感深厚。陳蒨過世之後，兒子陳伯宗即位，並由叔叔陳頊輔政，因為韓子高兵高權重，遭陳頊猜忌，最終被誣陷謀反而處死，年僅32歲。

于賡哲表示，坊間一直流傳「韓子高是男皇后」的說法，雖然韓子高確實很受陳蒨寵信，但正史上並沒有相關記載，同時指出該說法的出處，應該來自於明代小說家馮夢龍所寫的筆記小說《情史》。

《情史》的內容寫道，陳蒨對韓子高說：「人言吾有帝王相。審爾，當冊汝為后，但恐同性致嫌耳。」意即人人都說我有帝王相，如果我當上皇帝，就要冊封你為皇后，但恐怕會因同性而惹嫌疑，韓子高則回應：「古有女王，當亦有男后。」表示古代有女王，當然就有男皇后。