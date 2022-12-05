春秋戰國時期，群雄爭霸，諸侯之間互相攻伐，不過卻也曾發生一起鄭國商人憑藉聰明才智，不費一兵一卒，只用12頭牛就將敵軍打發走人，救了自己國家的奇葩事跡。

根據《搜狐網》報導，公元前628年，春秋五霸之一的秦穆公急於稱霸，不顧老臣反對執意遠征偷襲鄭國，下令孟明視為主將，白乙丙為副將，率領300輛戰車偷偷攻打鄭國。秦軍一路上小心翼翼，都沒被人發現，眼看很有機會一舉拿下鄭國，殊不知突然被鄭國商人弦高發現事有蹊蹺，而功虧一簣。

原來當時弦高正帶著12頭牛準備前往滑國的市集販售，沒想到卻在滑國發現秦軍的行蹤，雖然他只是商人，但是對於國家形勢也有一定的了解，深知秦國對鄭國虎視眈眈，果然經過一番打探，得知秦軍準備偷襲自己的國家，於是一面派人通知鄭國，一面想辦法拖住秦軍。

弦高靈機一動，隻身前往秦軍的大本營，編造自己是鄭國使臣，謊稱帶著鄭國新君的命令，專門帶上12頭牛歡迎遠道而來的秦軍，並表明本國雖然地小人少，但還是做好了防禦的準備。秦國將軍孟明視見弦高態度淡定，也不像在說謊，誤以為偷襲遭計畫鄭國識破，擔心若是貿然開戰，戰事主導權會落在鄭國手中，這樣一來，秦軍只能無功而返。

另一方面，鄭穆公接到弦高傳來的消息後也上緊發條，立刻厲兵秣馬，做足一切防禦手段，並且將原本留守在鄭國的3名秦軍大將逐出，孟明視得知此事後，深知再也沒機會藉由裡應外合攻下鄭國，於是不得不改變計畫，欣然收下弦高的12頭牛，改口說秦國的目標並非鄭國，而是滑國，隨後更一舉殲滅滑國。就這樣，鄭國憑藉商人弦高的膽識和智慧，只用了12頭牛就擺脫了亡國危機。