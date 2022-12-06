你當然可以到遠方和荒蕪之地尋找愛，但令人欣慰的是，你知道在你內心就有一個愛的泉源。如果你相信這口湧泉就在那裡，才能請求它甦醒。以下的練習有助於培養這種能力的覺醒。當你有自己的時間和空間時，只要專注於你靈魂根基的那口泉水。

想像有一道融洽、悠閒、平靜和愉快的滋養水流，用你的視覺心相去感覺湧泉的清新流水慢慢地流貫你心中的乾旱之地。在入睡前練習，特別有助於想像。

夜晚時分，你會沉浸在富饒和融洽的清流中。當你在黎明甦醒時會發現，心靈裡洋溢著溫馨、平和的幸福感。

在一段友誼和愛情裡，你應該一直維護的珍貴事物就是你自己的差異性。在愛的圓環裡可能發生一種事：一個人想模仿另一半，或是用另一半的形象來重新定義自己。雖然這也許暗示著那個人有全心奉獻的慾望，但這也頗具破壞性和危險性。

我認識一位住在愛爾蘭西方離島的老先生，他有一種不尋常的嗜好，他喜歡蒐集新婚夫婦的照片，還會在十年後再取得同一對夫妻的照片。從第二張照片裡，他會開始證明夫妻其中一人如何變得像另一個人。

在一段關係中，常有可能存在著微妙的同質化力量，但這種力量是具破壞性的。諷刺的是，兩個人之間的差異性通常是吸引另一半的地方。所以，這種差異性需要得到維護和滋養。

愛情也是光明和滋養的力量，讓你盡情地擁有和發揮你的差異性。彼此之間不該相互模仿，不需要在另一半面前做出防禦或保護的樣子。愛應該鼓勵你、放任你發揮全部的潛力。

為了在愛情中維護你自己的差異性，你的靈魂需要擁有充分的空間。在希伯來文裡有一件很有趣的事情，「拯救」的字源同時也是「空間」的字源。

如果你出生在一座農場裡，你會了解空間很重要，尤其是當你在播種的時候。如果你種的兩株植物緊緊相依，它們最後會令對方窒息而死，那是因為成長需要空間。

黎巴嫩文人暨藝術家卡里．紀伯倫（Kahlil Gibran）說道：「在你們的團結裡要有空間，讓天堂的風在你們之間起舞。空間讓你的另一半找到他自己的節奏和輪廓。」愛爾蘭詩人葉慈也說：「留一點空間讓玫瑰的氣息瀰漫著。」

在愛情中空間能被賦予美麗的可愛之處，在於兩個人做愛時。你能為你所愛的人全力以赴，用你認知裡對方會欣然接受的方式帶給對方可能性和歡樂。由於軀體活在靈魂之中，所以軀體的四周縈繞著靈魂之光，布滿了柔和、神聖的光芒。做愛不僅僅是身體和機械性的釋放，它還牽涉了當你進入另一個人的靈魂時心靈深處的甦醒。

一個人的靈魂是最容易產生親密關係的，你在遇見一個人的身體之前，你會先遇見他的靈魂。當你遇到靈魂與身體合一的人時，你便進入了對方的世界。

如果一個人能在這場深邃和優美的邂逅中展現他的和善與尊敬，那麼做愛的歡愉和喜悅才可能極至地伸展。兩人內心深處的愛之泉源自由地湧流，在這道光芒的第三力量下他們得以從外在結合，而這道光芒就是實際上將兩個靈魂聚在一起的古老圓環。

（本文摘自《靈魂的朋友》／柿子文化）

【內容簡介】本書以獨一無二的視角，透過古老凱爾特智慧永恆的鏡頭，對讀者展示了在魔法、英雄、精靈……等自然想像力的背後，凱爾特人對自然、對生活、對生命的獨特看法，並將潛藏在他們內心的祕密世界，做了深刻探討。

我們不僅只是由肉、血、骨頭組成的物體，每個人都是擁有獨立個性的世界。透過本書，我們得以獲得一種直觀又真實接近靈性的捷徑。在這條路上，自然之神充滿熱情的一面躍然紙上；在那兒，人們能夠毫不畏懼命運的裁決。讓我們以全新的角度認識身邊的世界，喚醒潛藏在內心和精神中的力量，讓我們像凱爾特人一樣認識自己。

凱爾特智慧能夠幫你辨識出指引、開拓你人生的智慧和光炬。當靈魂甦醒時，你的人生便充滿帶有創造力的衝勁！

激起你的靈魂光輝，點燃你的想像之火——關於你的一生，讓古老凱爾特智慧來告訴你！

【作者簡介】約翰．歐唐納修（John O'Donohue）

是一位詩人、哲學家和學者，也是愛爾蘭克萊爾郡的蓋爾語母語人士。

他在圖賓根大學（Eberhard Karls Universität in Tübingen）獲得哲學神學博士學位，並對德國神祕主義者和哲學家艾克哈特（Meister Eckhart）大師進行博士後研究。

約翰的眾多國際暢銷書包括《靈魂的朋友》、《美麗》、《永恆的回聲》、《祝福我們之間的空間》和《行走在奇蹟中》等，引領著讀者穿越愛爾蘭想像的風景。