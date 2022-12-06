出生是被選擇的，沒有人的出生是意外，我們每個人都因為各自的命運而被送到這裡來。在透過心靈端詳臉孔時，臉孔的深層意義往往會浮現出來。

你想想懷孕的那一刻，有多到數不清的可能性，不過在大部分的情況下只能懷一個孩子。這似乎暗示了，某種選擇性的機制已經在運作中，而這種選擇又暗示有某種想像你、創造你和一直照拂你的天意在庇佑你。你並未參與塑造你命運、何時出生、出生在哪裡、誰生下你的討論。想像一下，如果你出生在隔壁鄰居家裡，你的人生會有多大的不同。

你不能選擇你的身分，換句話說，你的命運是早已注定的。不過你在既有的命運之外還有自由和創造力，可以創造新的關係和鍛造新的身分，雖然也包含舊的身分，但不受舊身分的限制。這便是成長的祕密脈動，它隱藏在你人生的表象下悄悄運作。命運設定好經驗和人生的外在框架，然後由自由來找出和填補它的內涵。

在你出現在這世界之前的數百萬年前，你個體性的夢想早已被小心翼翼地準備好。你被送到一個已塑造好的命運裡，你在這個命運裡表現出你與生俱來的天命，有時候這種天命牽涉到無法解釋的磨難和痛苦。

每個人都有他獨特命運，我們每個人都擁有無法由別人完成的任務。如果真有別人可以實現你的命運，那麼他們會取代你的位置，而你就不會存在在這裡了。你會發現帶你來到這裡的看不見的必然性，這就是你的人生深度。當你開始破解這個奧祕時，你的天賦異秉便甦醒過來，你的心跳加速，生存的迫切性重新點燃創造力。

如果你可以喚醒對命運的感覺，才跟得上生命的節奏。當你放棄你的潛能和天賦，當你甘願平庸、拒絕上天的召喚時，便失去人生的節奏。當你失去節奏時，人生會變得煩人的瑣碎或莫名的庸碌。

節奏是平衡和歸屬感的祕密關鍵，它不會瓦解為虛妄的滿足或消極。它是一種動態平衡的節奏，代表心靈準備就緒，是不自我中心的姿態，這種節奏感是古老的。所有的生命都來自於海洋，我們每一個人都來自於子宮裡的水，潮水的漲退就存在於我們呼吸的起伏中。當你與自然的節奏合拍時，任何毀滅性的東西都無法觸及你。

天命與你合而為一，它照拂你、帶領你到新的境界。對天意心領神會，才能抓住生命節奏。

（本文摘自《靈魂的朋友》／柿子文化）

【內容簡介】本書以獨一無二的視角，透過古老凱爾特智慧永恆的鏡頭，對讀者展示了在魔法、英雄、精靈……等自然想像力的背後，凱爾特人對自然、對生活、對生命的獨特看法，並將潛藏在他們內心的祕密世界，做了深刻探討。

我們不僅只是由肉、血、骨頭組成的物體，每個人都是擁有獨立個性的世界。透過本書，我們得以獲得一種直觀又真實接近靈性的捷徑。在這條路上，自然之神充滿熱情的一面躍然紙上；在那兒，人們能夠毫不畏懼命運的裁決。讓我們以全新的角度認識身邊的世界，喚醒潛藏在內心和精神中的力量，讓我們像凱爾特人一樣認識自己。

凱爾特智慧能夠幫你辨識出指引、開拓你人生的智慧和光炬。當靈魂甦醒時，你的人生便充滿帶有創造力的衝勁！

激起你的靈魂光輝，點燃你的想像之火——關於你的一生，讓古老凱爾特智慧來告訴你！

【作者簡介】約翰．歐唐納修（John O'Donohue）

是一位詩人、哲學家和學者，也是愛爾蘭克萊爾郡的蓋爾語母語人士。

他在圖賓根大學（Eberhard Karls Universität in Tübingen）獲得哲學神學博士學位，並對德國神祕主義者和哲學家艾克哈特（Meister Eckhart）大師進行博士後研究。

約翰的眾多國際暢銷書包括《靈魂的朋友》、《美麗》、《永恆的回聲》、《祝福我們之間的空間》和《行走在奇蹟中》等，引領著讀者穿越愛爾蘭想像的風景。