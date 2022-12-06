大陸河南兩名男童封控期間，在自家院子嘗試挖地窖，父母發現後覺得很有趣，因此並沒有阻止，不過挖了一個星期後，他們的進度卻非常慢，爸爸才決定加入挖地窖行列，成功挖出「三房一廳」，如今將地窖作為放菜的儲藏室。

根據《星視頻》報導，河南汝州兩名小兄弟因疫情無法出門，覺得封控待在家太無聊，因此決定在自家院子挖地窖，他們的父母發現後並未阻止，但一周後查看時，發現他們只挖了1公尺左右，速度非常緩慢，男童父親看孩子們很有決心，便加入挖地窖行列。

男童父親準備專業工具，父子齊心合力挖出「三室一廳」，隨後將菜放入地窖儲藏。影片曝光後，不少網友表示「若存放一些糧食，就有地道戰的感覺」，不過也有人提醒，「小心坍方，我小學同學因挖水井喪命」、「我小時候家裡也有地窖，裡面放蘿蔔、白菜，有一次我進到地窖幫媽媽拿菜，發現裡面有一條冬眠中的蛇，地窖從此變成我的童年陰影」。

無獨有偶，西班牙一名少年坎托（Andres Canto）2015年時和父母大吵一架，氣憤難平的他知道自己無法離家，因此決定挖地洞，往後不開心時就有藏身之地，當時他才14歲，拿著鐵鍬在後院慢慢鑿土挖洞，之後朋友也來幫忙，花了6年時間，終於挖出地下堡壘，並加裝水泥柱支撐防倒塌，裡面除了有客廳、臥室外，還有空調和網路設備。