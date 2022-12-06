大陸一名女子異想天開，買了一個號稱可以生出珍珠的蚌回家，養了2年的時間都不敢打開，生怕會把蚌害死，結果朋友得知後，都嘲笑她的蚌早就死掉，女子不願相信，撈出來查看才發現朋友說對了，蚌確實已經開口死亡，裡面也沒有生出珍珠，讓她非常失落，豈料整理魚缸時出現大逆轉，她發現底部藏了許多大小不一的珍珠。

根據《星視頻》報導，甘肅蘭州一名女子之前買了一個號稱可以生出珍珠的蚌回家養，當初老闆有特別提醒她，不可以把蚌殼打開取珍珠，否則蚌會死去，女子便相當聽話，一直將蚌養在魚缸裡面，連續2年的時間都沒有動過。

期間女子和朋友聊天的時候，被對方嘲笑，質疑蚌會不會其實早就已經死了，更開玩笑地說：「珍珠變臭珠，會不會已經爛掉了。」女子堅決不相信，於是當天晚上就把蚌撈出來查看，結果發現蚌殼已經開口，而且裡面也沒有珍珠，讓她難過直呼：「朋友說的都是對的，自己2年的養蚌計畫失敗了。」

然而結局竟大逆轉，女子在清理魚缸的時候，從底部撈出了許多大小不一的珍珠，讓她驚喜不已，雖然不知道值多少錢，但至少2年的養蚌計畫有所收穫。