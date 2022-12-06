過度沉迷賭博很可能造成無法挽回的下場。印度一名好賭成性的人妻，和房東賭博卻一路輸錢，最後竟直接以「肉體」當賭注試圖翻本，結果仍慘輸，她只好履行約定，和房東「同居」，丈夫得知消息後氣炸了，立刻報警並向房東提出告訴。

根據《今日印度》報導，該名人妻蕾努（Renu）居住在北方邦普拉塔加爾（Pratapgarh）的一處小鎮，和丈夫育有2子，不過丈夫為了賺錢養家，獨自前往拉賈斯坦邦的齋浦爾（Jaipur）工作，導致夫妻倆分隔兩地。

蕾努平時熱衷於賭博，經常花光丈夫寄回家的錢，此外她尤其喜歡玩英國十字棋（Ludo）遊戲，而房東則是她的固定賭友。近日女子輸光了身上所有的錢，竟把自己拿來當賭注，以求翻本，結果不幸再次輸掉，她只好依照約定和房東同居。

蕾努事後打電話和丈夫坦承一切，讓對方氣到報警，並在網路上曝光房東的「惡行」，引起網友熱烈討論，丈夫表示，他已經要求妻子搬離房東的家，卻無奈遭到拒絕，無計可施的他只好返鄉提告。而當地警方指出，目前正在聯絡報案男子，之後再展開調查，一切都會依法偵辦。

過去也曾發生類似事件，印度一名男子平時很愛賭博，某日他把錢都輸光了，竟把妻子拿來當最後的賭注，未料卻一路慘輸，害妻子遭到朋友輪流侵犯，事後妻子逃往舅舅家，但面對男子苦苦哀求與道歉，妻子心軟答應跟他回家，結果在半路男子突然停下車，讓朋友上車二度對妻子性侵，荒唐行徑讓眾人都氣憤不已。