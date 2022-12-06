大自然是個弱肉強食的殘酷世界，但如果一場獵殺在眼前上演，你會選擇出手幫忙嗎？外國一名漁民和朋友搭船出海，途中碰巧遇見虎鯊追擊海龜的現場，只見海龜拚命掙扎，似乎想要爬上船求救，男子和朋友於心不忍，最終決定伸出援手，把海龜抬上船，放生在安全的地方。

根據《每日星報》報導，外國漁民薩維斯（Kai Survance）日前和朋友於巴哈馬（Bahamas）搭船出海，在航行的過程中，目睹虎鯊追擊赤蠵龜的獵殺現場，從畫面中可以看到，虎鯊一度咬住了赤蠵龜的下半部，但赤蠵龜靠著硬殼成功逃過一劫，還差點被擠上漁船，似乎是在向人類求助。

薩維斯和朋友於心不忍，決定出手救援這隻赤蠵龜，在影片中可以聽到，其中一名男子大喊：「抓住牠、抓住牠，我們必須救出這隻海龜！」並趁著虎鯊偏離方向，遠離漁船附近的時候，急忙把赤蠵龜給抬到漁船上，隨後他們把船開到遠離虎鯊的地方，才安心地將赤蠵龜放生回海裡，不過牠的身上仍有被虎鯊攻擊留下的傷口。

事後薩維斯將整段影片分享到TikTok上，不少網友都大讚他們做得好，紛紛留言，「我知道大自然很殘酷，但這隻海龜彷彿在對他們說『救救我吧』」、「目睹虎鯊要吃掉一隻海龜是多罕見的事」、「可憐的海龜想要爬上船求救」、「如果是我也會幫忙，誰忍心看到這種事情發生在眼前呢？」、「你救了海龜，但虎鯊餓著肚子走了」。