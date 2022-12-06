大陸一名男子近日到四川廣元山間健行，意外發現一潭怪泉，只要發出聲響，泉水就會慢慢消失，像流回去一樣，靜待數分鐘後，泉水才會再次流出，宛如植物含羞草，因此又被當地人稱作「含羞泉」，地質專家解釋，此現象與岩石上的細小孔洞有關。

綜合陸媒報導，一名男子近日在廣元市朝天鎮陳家鄉的山間發現怪泉，當時他對泉水大聲呼喊，泉水竟慢慢縮回去，水位開始降低，等了2分鐘後泉水才又緩緩湧出，鄉村裡一名桑姓居民提到，泉水源頭靠近安樂河河岸，是當地人經常經過的路段。

桑姓居民表示，「我小時候常喝那潭泉的水，水質非常清澈，人只要一喊，泉水就會往後退，安靜等一會兒水又會流出來」。不過近年來當地建了許多公路，汽車行經的聲音也影響含羞泉的靈敏度，遊客若想到此一睹神奇的泉水，可能就要碰運氣了，此外2008年汶川地震後，含羞泉曾一度消失，之後才又再次出現。

地質專家解釋，含羞泉主要分佈於碳酸岩地層，岩石受擠壓形成許多細小裂縫，如數根毛細管，而降雨或河水等沿較大裂縫流進地下，匯集在一個洞裡，之後產生虹吸現象，地下水通過細小裂縫升到地面匯成一條細流，當水流受外界的震動影響，例如喊叫聲，就會產生一股壓力，使水又被壓回地下，當聲響消失後，水又會回升流出來，另外含羞泉也受降水不均影響，形成間歇性流水，實際上算是間歇泉。