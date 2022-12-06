若在路上看到獅子，許多人應該都會躲得遠遠的。印度一片農地上近日出現兩隻獅子，其中一隻還悠哉地在田埂間漫步，豈料農民發現後，並未感到害怕，而是站在不遠處淡定滑手機，令人感到非常驚訝，影片累積近15萬人觀看。

Another day in Gujarat,India. pic.twitter.com/QGeGTswN1X — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 27, 2022

印度林務局人員@susantananda3近日在推特分享一段影片，古吉拉特邦（Gujarat）一片農地上出現兩隻獅子，一隻悠哉地在田裡散步，另一隻則趴在田埂間休息，農民發現後並未感到緊張，甚至還在附近淡定滑手機，好像把獅子當小狗一樣。

而古吉拉特邦附近有吉爾國家公園（Gir National Park），園區內有數百隻亞洲獅，有時會跑到人類居住地。影片曝光後，一名古吉拉特邦居民留言表示，當地居民與獅子和平共處，獅子經常出現在農場附近，有時夜間還能聽到牠們的吼叫聲。

古吉拉特邦先前屢次傳出獅子現蹤事件，一間公司的警衛在進行晚間例行性巡邏時，發現暗處有好幾顆光點，他便停下腳步查看，發現光點竟來自獅子的眼睛，而且數量多達6隻，似乎正在尋找食物，警衛嚇得扔下手中的椅子落跑，躲進身後的大樓，所幸並未被攻擊。