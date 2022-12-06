在古代封建社會中，女性地位都非常低，只能作為男性附屬品，因此古時女性大多都沒有名字，就連相對開放的唐朝也是如此，武則天成為古代第一位女皇帝，但後世始終不清楚她的真名為何，歷史教授進行考證，才推估她的名字裡應該有個「約」字。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐代女性地位相對於其他朝代較高，但女性依舊大多沒有名字，就連貴為第一位女皇帝的武則天，在歷史上也未記載她的真實姓名，她晚年登基後，才將自己改名為「武曌」，武則天常被叫做「武媚娘」，但這並非她的真名，而是她入宮後，唐太宗見其美貌所取的，武則天的由來則是她退位後，唐中宗復位給她的尊號「則天大聖帝」。

眾所皆知，百姓或大臣的名字若與皇帝相同，就要改名避諱，就連地名也是如此，因此有人以此進行推斷，發現武則天登基後，華容縣被改為容縣，而華山則是改為仙掌山，由此證明，武則天應叫「武華」，不過進一步考證會發現，武華其實是武則天祖父的名字，因此當時避的並非武則天的名諱。

而歷史教授雷家驥考證最受認同，他同樣也是以避諱做推斷，當時有一名中書侍郎，名叫孫楚約，史書記載，他為了避中宮的名諱改名為「茂道」，其中的中宮就是指武則天，反觀另一名同朝為官的大臣郝楚君，他卻並未改名，由此可知，孫楚約改名避的就是「約」字，所以武則天的真名是「武約」或含有約字的雙名。