一個人的姓名包含了父母的期望與寄託，甚至可能會影響到孩子的未來，因此大多數父母都會認真替孩子取名，只不過難免會遇到「撞名」的情況，在歷史上就有3位名叫「麗華」的著名女子，但她們的運氣都很旺，全部嫁給了皇帝，其中2人還順利當上皇后。

綜合陸媒報導，第一位是東漢光武帝劉秀的妻子「陰麗華」，她出身名門望族、容貌出眾，而劉秀雖然是劉邦的後代，但到他這一代家族早已沒落，在他尚未發跡以前，就曾說過：「娶妻當得陰麗華」。新莽末年天下大亂，劉秀也在家鄉起兵，並在多年努力過後登基稱帝，劉秀有意立陰麗華為后，不過她堅稱自己不足以擔大位，劉秀才轉立郭聖通為后，後來郭聖通被廢，陰麗華才終於當上劉秀的第二任皇后。

第二位是隋文帝楊堅的女兒「楊麗華」，楊堅未稱帝前，把她嫁給北周皇太子的宇文贇，等到宇文贇即位後，將楊麗華冊封為后，只不過他是一名行事荒唐的皇帝，竟還同時立了其他4位皇后，而且做了皇帝一段時間就遜位給兒子，過上太上皇的享樂生活，而楊麗華則成為太上皇后。後來發生陳橋兵變，楊堅稱帝，改國號隋朝，楊麗華的身分又變回公主。

最後一位則是南北朝時期陳朝後主陳叔寶的寵妃「張麗華」，年僅10歲就擁有絕世容貌，起初她被送去當龔貴嬪的侍女，陳叔寶見到她後驚為天人，於是被納為妃妾，待陳叔寶登基後被納為貴妃，且他貪圖美色，經常把張麗華抱在懷裡或坐在膝上，共決天下大事。

後來隋文帝派晉王楊廣為元帥攻打，陳朝滅亡，而楊廣看上了妖豔的張麗華，想要將她納為妾，但長史高熲感到擔憂，諫言：「周武王滅殷，戮妲己。今平陳國，不宜娶麗華，乃命斬之。」楊廣為了表明自己並非昏庸之人，只能忍痛看著美人被殺，過世時張麗華才30歲。