近日印度發生一起驚人的受傷事件，一名男子和2人打架時，意外被一根長約1.5英尺（約46公分），且有150年歷史的三叉戟刺穿脖子，但神奇的是，這根三叉戟奇蹟般地錯過了所有頸部重要部位，因此男子不但沒有大礙，還能正常說話，甚至告訴醫護人員他一點都不痛，罕見的狀況讓醫師嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，這起事件發生在西孟加拉邦的卡利亞尼（Kalyani），11月28日，33歲男子拉姆（Bhaskar Ram）在工作場所和2名男子發生衝突，三方扭打成一團時，拉姆竟被一根長約1.5英尺（約46公分），且有150年歷史的三叉戟刺穿脖子，從影片中可以看到，這把古老的武器從拉姆脖子的左側刺入，並從右側穿出，畫面相當驚人。

拉姆於凌晨3點被送往醫院急診，院方急忙打電話給正在睡夢中的醫師班納吉（Pranabashish Banerjee），替拉姆進行緊急手術，所幸過程非常順利，在耗時1個半小時後，順利將三叉戟取下，且他術後的恢復狀況也十分良好。

班納吉受訪時表示，拉姆的狀況非常神奇、罕見，這根三叉戟竟奇蹟似地避開了頸部所有重要部位，包含頸動脈、食道、氣管、椎骨、脊髓等，當他第一次見到拉姆時嚇了一大跳，因為他的意識十分清楚，還可以正常講話，甚至告訴醫護人員他一點都不痛，只有嘴角流了一點血而已，讓班納吉嘖嘖稱奇，認為拉姆相當幸運。