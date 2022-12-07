有不少人夢想能找到「錢多、事少、離家近」的工作，愛爾蘭一名國營鐵路公司的財務經理，雖然工作內容十分清閒，幾乎不用做事，就能領高達12.1萬歐元（約新台幣390萬）的年薪，不過他對自己的工作相當不滿意，認為公司刻意排擠他，讓他無法發揮自己的專業才能。

根據《Oddity Central》報導，愛爾蘭男子米爾斯（Dermot Alastair Mills）在國營的愛爾蘭鐵路公司（Irish Rail）擔任財務經理，他年薪高達12.1萬歐元，工作卻異常輕鬆，每天進公司後幾乎都在看報紙、吃飯，雖然是許多人夢寐以求的工作內容，米爾斯卻感到非常不滿，氣得對公司提告。

米爾斯在聽證上透露，他一周只需要進公司2次，每次上班前都會先買好《泰唔士報》和《獨立報》以及一份三明治，到辦公室後就會打開電腦信箱，確認是否有和工作相關的信件，但每次的結果都會讓他感到失望，他直言自己的公司生活「沒有訊息、沒有溝通、沒有同事交流」，並遺憾表示：「如果我能得到每周需要做一次的任務，我會很興奮。」

而造成公司這麼不重視他的工作能力，所有同事都把他當成隱形人的原因，米爾斯指出，應該就是他在2014年處理公司的債務投資時，發現債務人存在某些問題，並在3月向愛爾蘭鐵路及交通部提交報告，然而從那時開始，公司就不斷減少他的工作職務，削減單位預算。

米爾斯和律師說，他雖然能領高薪，卻「什麼也不能做」，無法發揮自己的專業才能，讓他感到孤立無援，並認為公司刻意把他排除在外，不但不讓他參加公司會議，甚至連培訓的機會都沒有。