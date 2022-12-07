印度一名少年日前晚間和朋友外出，於巷弄中邊走邊聊天，途中他打了一個噴嚏，隨後就像是身體不舒服一樣，先摸了摸自己的脖子，接著走路開始搖搖晃晃，並抬手扶住身旁朋友的肩膀，最後昏迷倒地，整個過程不到10秒鐘時間，朋友見狀急忙將少年送醫，然而經過搶救後他仍不治身亡。

根據《Free Press Journal》報導，這起事件發生在北方邦密拉特，18歲少年祖拜爾（Zubair）本月2日深夜，和3名友人一邊聊天一邊走在巷弄中，從監視器畫面可以看到，他先是用雙手遮住鼻子，打了一個噴嚏，隨後似乎有些不舒服，摸了一下自己的脖子。

鏡頭一轉就看到他走路開始有些搖搖晃晃，之後他抬手扶住身旁朋友的肩膀，沒過幾秒就昏迷倒地，朋友們見狀，都急忙上前關切，發現祖拜爾失去意識，立刻將他扛起、送醫急救。

然而經過醫師搶救後，祖拜爾仍不幸死亡，外傳他的死因是在打噴嚏同時心肌梗塞，但醫院並未證實，只有透露祖拜爾以前就多次生病，而這次的死因也與他的疾病有關。

最近印度中央邦穆爾瓦拉（Katni）的一座寺廟也傳出類似事件，男祭司梅哈尼（Rajesh Mehani）當時正帶著信徒在廟中祈禱，但他長達15分鐘都沒有任何反應，信徒覺得不對勁，急忙呼喊他的名字，這才發現梅哈尼早已昏迷，隨後將其送醫，急救後仍宣告不治，據信他死於心肌梗塞。