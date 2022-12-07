照胃鏡需要從嘴巴插入一根又粗又長的管子，過程中得不斷忍耐異物入侵的不適感，就算全身麻醉了也有很多人仍難以跨越心中的那道坎，大陸一名醫師為了幫助病患克服心理障礙，不再畏懼照胃鏡，竟親自動手，面不改色地將探測管插入自己體內，影片曝光後嚇得網友都瞠目結舌。

根據《新華社》報導，大陸浙江省中醫院消化內科副主任黃宣，近日錄下親手替自己照胃鏡的影片，從畫面中可以看到，黃宣全程都保持清醒，並沒有打麻醉，並用自己的手將一根粗長的黑色探測管塞進口中，直到前端的內視鏡抵達胃部，他便面對螢幕查看是否有異狀，整個過程他都一臉淡定，絲毫沒有露出痛苦之情。

黃宣受訪時透露，平時在門診經常遇到不願意，或不敢做胃鏡的患者，因此他想透過這段影片告訴大家，照胃鏡其實沒有想像的那麼可怕，試圖藉此減少大家對於照胃鏡的恐懼感。

新聞曝光後，網友們都驚嚇不已，同時也很敬佩黃宣的勇氣和暖心，紛紛留言，「感受患者的感受，更好地為患者服務，醫者仁心沒錯了」、「看這個影片，我已經開始想嘔吐打嗝了」、「醫生很好很敬業，可是我還是不敢去做」、「醫生對自己好狠，我完全不敢看」，另外也有網友表示，雖然感受因人而異，但照胃鏡確實會有點不舒服，建議還是做全身麻醉的無痛胃鏡較好。