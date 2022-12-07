大陸四川一名女子日前與好友出門，發現路邊一名老翁在寒風中賣橘子，認為他生活艱辛，看了非常難過，因此決定將橘子全買下，豈料之後發現老翁不僅家住別墅，而且後院還有一大片果園，讓他們看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，四川成都一名王姓女子與朋友外出時，在路邊看到一名賣橘子的老翁，當天氣溫低又風大，讓他們看了非常不忍，因此將老翁的橘子全買下，希望他可以早點回家，老翁之後說他家裡還有很多橘子，他們便跟著對方回家看看。

豈料老翁的家竟是一棟別墅，後方還有一大片橘子園，種植不同品種的橘子，王女與朋友才知誤會大了，但他們並未感到後悔，反而開心的表示，看到老人生活無虞，自己也感到開心，「我們只能說哇賽，來形容當時的心情，我們還是希望大家都過得好嘛。」

許多網友看到影片後表示，「很多老人寒風中賣東西，並不是因為窮或子女不孝順，而是他們個性樸實勤勞，閒不住想找事情做」、「幾個月前我看到一個賣氣球的老翁，穿著非常破爛，我就過去買了2個，付款時對方竟掏出iPhone 13，原來窮人是我自己」，不過也有人提到，「農村自建房而已，我家也是這樣，實際上並沒多有錢」。