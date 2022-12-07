多貓或多狗家庭，主人心臟一定要比別人強吧，尤其如果毛孩年紀都差不多資深，似乎一隻隻離世已是必然。此個案家裡有五隻貓咪，她最愛有著厭世臉的貓爸爸「強強」了，總覺得不理人的模樣才叫做貓。但從前年「強強」的老婆跟其中一隻小孩在一個月內相繼離世後，似乎就開啟了家中毛孩死亡的開關。

去年七月最愛的「強強」也走了，哀悼期都還沒過，沒想到五個月後強強的孩子「小強強」也走了，再五個月，連僅存的最後一隻「黑黑」也走了。姐姐說「我依賴著牠們，卻一隻隻離我而去，我有點承受不住，覺得人生很渺茫。」

現今社會毛孩等同家人，誰有辦法承受短時間內家人一個個離去呢？我可以感受到她的崩潰，但時間上我只能接下強強跟小強強的溝通，對姐姐有點抱歉。其實，姐姐自己第六感就很強，在強強跟小強強過世前，她都已經先夢到了。「夢裡，小強強就母雞蹲的坐著，瞇著眼看著我，那種感覺，就跟當初強強要來跟我道別一樣。所以那時我驚醒，真的很怕。」

溝通時，小強強就說「家裡就姐姐最愛哭，要先讓她有心理準備啊，姐姐真是一個令人擔心的孩子」。迥異於強強純然的貓個性，小強強倒比較像隻狗，愛撒嬌、愛黏人，特別愛跟媽媽睡。當小強強在醫院快不行的時候，家人卻在媽媽的房間枕頭上感受到貓的觸感。姐姐想知道，是不是小強強回來通知大家了呢？

結果卻有點出乎意料之外，「那不是我啦，是『強強爸爸』，牠來醫院要帶走我，是我要牠回去通知家人的」，原來這是小強強的調虎離山計，當下姐姐是在醫院陪著小強強的，小強強若不先把強強爸爸遣走，恐怕小強強會更早被帶離，但小強強希望再多陪姐姐一下下。

當小強強遺體被帶回家中安放的那12小時，家人圍在媽媽房間聊著小強強時，姐姐又似乎感受到小強強在客廳發出抓東西的聲音，姐姐問：「小強強，那是你嗎？」小強強回答：「我還想玩、還想撒嬌，但你們都不理我，我想發出一點聲音，讓你們知道我在這裡」，「嚇到你們了嗎？金拍謝啊！」

最後姐姐好奇的問，自從貓爸爸強強走後，小強強會突然莫名地在廁所出現哭叫聲，是身體不舒服嗎？小強強則說「不是，我是在跟強強爸爸吵架，牠每次說要帶我走，我就跟牠說，不要，我想在這個家待久一點！那是我跟強強爸爸溝通的聲音呀！」

現在，五隻貓咪都在天堂的另一端相聚了，獨留傷心的姐姐必須為自己打氣，才有繼續往前走的動力。