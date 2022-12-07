狐狸的報恩！大陸黑龍江一名男子在山中遇到數隻白狐，擔心牠們挨餓便熱心投餵，之後定時到山上餵時，豈料其中一隻白狐似乎想報恩，近日竟叼來一塊靈芝，放在男子面前，還阻止其他同伴靠近，讓男子直呼不可思議。

綜合陸媒報導，黑龍江一名男子幾個月前，在山上遇到數隻挨餓的白狐，一時興起拿了食物餵牠們吃，之後他都會定時到山上投餵，而白狐們也被養得白白胖胖，他向朋友分享此事，友人都直呼很幸運，因為白狐通常都很有靈氣，能遇到牠們並不容易。

直到近日其中一隻白狐叼來一塊靈芝，直接放在男子面前，似乎是想報恩，讓他不禁直呼「真的遇到好事」，隨後將過程分享至網路，當時白狐用腳踩住靈芝，不讓其他人拿走，男子隨後跟牠說「給我吧，你再去找一個」，白狐將靈芝留在原地後離開。

影片累積465萬觀看次數，不少網友表示「真實版《聊齋誌異》，書中的狐妖都是來報恩的」、「人家可能只是拿來跟你炫耀，沒想到就被搶走了」、「狐狸胖胖的，看起來有點像薩摩耶」，還有人提到，這些白狐可能原本生活在養殖場，生存狀況不佳而被放生，也沒有野外生活能力，只能自生自滅，所幸遇到善心人士幫忙，牠們才得以活下來。