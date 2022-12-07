道光皇帝總共有9名皇子，在選擇皇位繼承人時，由於前3子不幸早逝，後3子年紀又太小，因此只能從剩下3人中挑選，其中皇六子才能最為出眾，但最後道光卻選擇皇四子繼位，成為我們熟知的咸豐皇帝，背後最大的功臣竟是咸豐的恩師。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，在3名年長皇子中，道光最不喜歡皇五子奕誴，因為他言行浮躁、品性不佳，所以道光直接把奕誴過繼給自己的三弟，也就是當時已逝的惇親王綿愷，讓奕誴繼承惇親王的爵位，這個舉動也無疑是將他排除在皇位繼承人選的範圍之外。

皇四子奕詝生母為皇后，雖然有出身優勢，但好景不常，皇后在他10歲時過世，道光只好把奕詝交由皇六子奕訢的生母靜皇貴妃照顧，兄弟倆一起生活讀書，感情融洽，然而這也讓道光在選擇繼位者時更加頭痛。

奕詝從小身體就不好，也不善於騎射，小時候還曾從馬背上摔下來，摔斷了腿，雖然太醫把骨頭接回去，但恢復狀況並不好，走路仍有點瘸，他還得過天花，臉上留有麻點，外表也受到了影響。而奕訢和哥哥反差極大，不但是騎射好手，文采也十分出色，還很會寫書法，這些優異的才能都給奕詝帶來無比的壓力。

但道光為何會選擇外在條件較差的奕詝為繼位者呢？雖然正史並未記載選擇的過程，但學者認為可能和2個故事有關，第一個故事「藏拙示仁」記載於《清史稿》中，當時道光帶2名兒子到南苑打獵，奕訢在場上積極展現騎射技巧，帶回滿滿的獵物，奕詝卻一箭不發，讓道光很困惑，奕詝解釋，因為當時正是萬物生長的季節，動物們也處於孕育時期，如果射死牠們，等於也殺死了牠們腹中的胎兒，道光感動不已，直言這才是人君應有的胸懷。

不過這招其實是奕詝的老師杜受田傳授的，在出發打獵以前，奕詝就跑去向他討教，應該如何做才能贏過弟弟。另外第二個故事則記載於野史中，杜受田同樣教授給奕詝贏過弟弟的方法，當時道光身體不好，分別召見2名兒子，詢問他們當上一國之主會如何治理國家，奕訢聽從老師卓秉恬的建議，熱情地講述治國方針，奕詝則聽老師杜受田指導，當場痛哭，說自己不能沒有父親，再度讓道光感動不已，認為他非常孝順。