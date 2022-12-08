美國佛州一名男子近日得知，自家附近出現一隻黑熊，他便拿相機外出尋找，但並未成功拍到黑熊的身影，豈料隔日他起床時，發現黑熊竟自己登門，睡在他家的前廊上，讓他直呼不可思議，並拍下黑熊睡覺模樣PO網，引發討論。

根據《鏡報》報導，佛州希思羅（Heathrow）一名男子羅賓斯（Chuck Robbins），日前在鄰居告知下，得知自家附近出現一頭黑熊，讓他感到非常好奇，隨後帶著相機外出尋找，希望可以拍到黑熊的身影，但最終無功而返，他便回家睡覺了。

直到隔天清晨，羅賓斯收到鄰居的訊息，得知他家前廊出現一隻黑熊，趕緊到前門查看，果真看到一隻黑熊在睡覺，羅賓斯提到，這一隻熊應該重達375磅（170公斤），「太神奇了！我剛走出去，就看到牠出現在我面前，而且離我非常近，牠是我目前看過最大隻的熊」。

羅賓斯遇到的黑熊品種為「佛羅里達黑熊」（Florida Black Bear），是美洲黑熊的一個亞種，雄性成熊平均體重介於250到350磅（113至158公斤），佛州目前發現最大的重達760磅（345公斤），而佛羅里達黑熊過去被視為瀕危動物，當地政府積極進行保育，目前佛羅里達黑熊數量正在增加，雖然黑熊鮮少主動攻擊人，但牠們若覺得自己身處危險，為了保護自己、幼崽及食物，就會變得很好鬥。