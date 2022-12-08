勇敢的狗狗不怕困難！美國一名男子的羊牧場近日遭11隻郊狼突襲，他飼養的大白熊犬見狀，竟單槍匹馬上前迎戰，還奇蹟似地殺死其中8隻，只不過身負重傷的牠卻無故「離家出走」，讓男子擔心不已，所幸2天後牠就自行返家，並被送到獸醫院治療。

根據《衛報》報導，喬治亞州男子威爾威勒（John Wierwiller）經營一間養羊的牧場，日前卻有11隻郊狼闖入襲擊，他飼養的大白熊犬卡斯帕（Casper）見狀，立刻單槍匹馬地上前迎戰，最終成功殺死8隻郊狼，其他3隻則落荒而逃，羊群也都沒有受到任何傷害。

然而在這場激戰過後，卡斯帕失蹤了整整2天，威爾威勒在地上發現血跡斑斑和牠的斷尾，知道卡斯帕肯定受了很嚴重的傷，他心急如焚，還上網PO尋狗啟事，所幸2天之後卡斯帕就自己返家，讓威爾威勒開心又心疼，他受訪時開玩笑表示：「卡斯帕看我的眼神就像是在說『老大，別再看我有多狼狽了，照顧好我就行了』。」

卡斯帕雖然幸運生還，但身上的傷勢非常嚴重，牠的一小截尾巴被扯斷、身上多處穿刺傷，還有2大塊皮膚被撕扯下來，需要進行長時間的治療和恢復期，獸醫先將牠脖子上的開放性傷口縫合，減少感染的可能性，並表示如果運氣好的話，卡斯帕甚至不需要接受植皮手術。

卡斯帕的英勇事蹟在網路上曝光後，許多網友都大讚牠盡責的行為，動保組織The LifeLine Animal Project也發起募款活動，希望能幫忙負擔1.5萬美金（約新台幣45萬）的醫藥費，未料很快就順利達標，多出來的金額則會拿去救助其他動物。