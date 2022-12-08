美國賓州費城警方6日宣布，65年前發生的一件兒童箱屍案，近日終於透過最新的DNA技術確認了死者身分，由於目前案件追訴期仍然有效，當局正積極追查兇手身分，並祭出2萬美元（約新台幣61.2萬元）的懸賞金。

綜合外媒報導，這起駭人聽聞的兒童箱屍案發生在1957年2月25日，警方獲報費城東北部某處森林內出現一具用毛毯包裹著的男童裸屍，陳屍在破舊的紙箱內，初步判斷男童年齡約4至6歲，生前嚴重營養不良，體重僅13.6公斤，且身上有多處遭受猛烈毆打的傷疤。

報導指出，曾參與案件偵辦的退休警官庫爾邁爾（Bob Kuhlmeier）去年受訪時表示，男童的死因被認為是遭到鈍器所傷，但因為遲遲無法確定其真實身分，導致案情陷入膠著，加上男童是在紙箱內被發現，因此又被稱為「箱中男孩」（Boy in the Box），是美國1950年代著名的懸案之一，曾轟動一時。

事後男童遺體被安葬在常春藤山公墓，因為不知其身分，只能在墓碑刻上無名氏。不過儘管案情膠著，仍有不少執法人員及法醫對此案相當關注，2019年警方重新挖掘出男童的遺體，以便採集更多的DNA樣本，最終透過鍥而不捨的調查分析和現代的家譜數據庫進行比對，總算在近日取得重大進展，掌握了男童家庭成員的下落，間接還原男童的真實身分。目前警方正積極追查兇手下落，並祭出懸賞金2萬美元，鼓勵知情者出面提供訊息。