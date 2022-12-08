非洲國家納米比亞的納米比沙漠，出現一種詭異「仙女圈」（fairy circle），沙漠草原形成許多圓圈，圈內寸草不生，但外圍卻生長茂密，而且數量非常多，成因困惑科學家近50年，不少人推測是由白蟻造成，還有人認為是植物保護機制，德國哥廷根大學研究員深入調查，發現仙女圈並非白蟻吃出來的，而是當地水分稀少，造成植物出現搶水狀況。

科學家對納米比沙漠的「仙女圈」進行研究，發現成因並非白蟻吃出來的，而是植物搶水的現象。(影片來源/YouTube/Universität Göttingen)

據《Phys.org》報導，哥廷根大學研究員前往納米比沙漠瞭解仙女圈成因，在仙女圈內及周圍安裝土壤濕度感測器，研究時間從2020年旱季到2022年雨季結束，每隔30分鐘記錄一次土壤水分含量，觀察降雨後仙女圈內外草的變化，數據顯示，降雨後10天左右，仙女圈內的草已開始枯萎，而圈外的草並未發芽，但雨後20天，圈內的草已完全死亡，呈現發黃狀態，不過周圍的草卻生機勃勃。

哥廷根大學生態系教授蓋津（Stephan Getzin）提到，比較仙女圈內外的草根部發現，兩者根部幾乎一樣長，顯示這些草都很努力找水源，也未發現白蟻以根為食的證據，草上根本沒有生物量供昆蟲取食，降雨後50到60天，枯草根部的損傷變得更明顯，再從土壤水分數據觀察，發現最初降雨時，草幾乎還未發芽，所以圈內外的土壤水分下降速度慢，直到周圍草長至成熟，土壤水分下降速度變快，圈內的草幾乎沒吸到水分。

蓋津解釋，在納米比亞酷熱的環境中，草長期處於缺水的狀態，一旦降雨，草的根部就會立即吸收，圈外的草甚至越線吸走圈內草的水分，成為一種競爭關係，不過目前仍無法解釋為何呈現圓形，這一項研究對了解生態系統具重要意義，尤其是在氣候變化方面，可以得知植物有自我保護機制，用於減緩乾旱時所引起的負面影響。