印度近日發生一起駭人的意外事故，一名32歲男子哈里克（Harikesh Kumar Dubey）搭火車前往市區時，突然天外飛來一根長鐵棍，從他的右耳後方直接貫穿頭顱，將他活活釘死在座位上，畫面十分驚悚。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月2日，哈里克從德里（Delhi）搭火車前往勒克瑙（Lucknow），參加姊姊的婚禮，沒想到行經阿里格爾（Aligarh）時，一根長鐵棍突然破窗刺入，並貫穿他的頭顱與車廂隔板，將他釘在座位上，造成大量失血身亡。

根據目擊者指出，當時火車速度很快，整起事件發生不到1秒鐘，哈里克連慘叫的時間都沒有，就已經遭到鐵棍貫穿頭部，直到車廂上的乘客見到哈里克鮮血直流後才嚇得驚慌逃竄，並火速通報列車長及報警。據悉，事故地點附近正在進行路線維護工程，當時升降軌道的機器似乎出現問題，才會導致鐵棍意外砸破車窗，害哈里克當場斃命。

哈里克家人接獲通知後悲痛不已，其堂哥高拉夫（Gaurav Tripathi）指出，哈里克在德里擔任技術員，他的妻子和一雙分別為6歲、4歲的兒女則住在北方邦蘇丹普爾的一個村莊，他是家中唯一的經濟來源，沒想到鐵路總局對於如此重大的疏失卻表示只願賠償1.5萬盧比（約新台幣5600元），讓哈里克的家人十分不滿。目前鐵路警察已立案，將進一步調查相關細節。