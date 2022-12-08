古代技術不發達，建造房子只能靠人力，想建高樓非常困難。南京博物館榮譽院長龔良近日提到，早在1千多年的北魏時期，其實就已建出將近50層樓高的佛塔，宛如古代高樓大廈，不過建成16年後被雷擊中燒毀，如今只剩下佛塔的地基。

南京博物館榮譽院長龔良在節目《國寶大會》表示，北魏孝文帝遷都洛陽後，開始進行改造與擴建，當時洛陽城占地面積大，成為歷代規模第二大的都城，孝文帝建了三重城牆，包括宮城、內城及外城牆，並在宮城外西南方建了「永寧寺」，此為皇家大寺，內部還設有九層佛塔，也就是永寧寺塔。

根據文獻記載，永寧寺塔高約40丈，等同現今的140公尺左右，以現代一層樓高度約3公尺來算，永寧寺塔相當於47層樓，透過考古挖掘，發現永寧塔尚存的夯土地基，上面還用青石砌磚，塔身四角加厚，因此非常穩固，龔良解釋，佛教剛傳入時，建佛寺都是以塔為主，所以永寧寺塔才會位於永寧寺中心。

北朝散文家楊衒之曾在地理名著《洛陽伽藍記》提到，永寧寺塔為木質結構，高達九層，從100里外都能看見它。據說當時站在永寧寺塔頂層，能夠俯瞰整個洛陽景色，但也因為太高，古人又不懂如何避雷，在北魏孝武帝永熙三年（公元534年）二月，永寧寺塔因被雷電擊中而起火燒毀，最終只留下塔的底座。