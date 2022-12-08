古代百姓很少能見到皇帝龍顏，在清朝就有騙子看準這點，假冒皇帝到處招搖撞騙。光緒皇帝變法失敗後，被慈禧太后軟禁，未料這段時間竟上演一齣「真假皇帝」的鬧劇，轟動當時的新聞界。

根據《網易新聞》報導，清末民初政治家劉成禺的作品《世載堂雜憶》記載，這起假冒皇帝事件發生於光緒二十五年（西元1899年），有一對主僕突然在武昌金水閘租了一間公館居住，主人約20多歲，僕人約4、50歲，說話帶有一點女性腔調，2人還都是純正的北京官腔。

平日這對主僕閉門不出，但生活奢華，僕人每天都跪著端茶奉食，稱主人為「聖上」、自稱「奴才」，不久後他們的消息就傳遍武漢。由於當時正值戊戌變法第二年，變法失敗的光緒皇帝被慈禧太后幽禁在瀛台，各方媒體聽到小道消息，都傳光緒已暗中出逃，到武漢投靠湖廣總督張之洞，甚至還以隱喻手法出報導，「張之洞保駕」的謠言更傳到海外。

不久後有人拜訪這對主僕，看到主人的被子上繡有「五爪金龍」，吃飯用的碗也有龍紋，僕人還拿出刻有「御用之寶」的印章，為了證實僕人是宮中內侍，還約他去澡堂洗澡，「坦誠相見」後發現他的確是太監，眾人也逐漸不再懷疑，登門拜訪時還會行三跪九叩的大禮，有些正在等候缺額的閒官，為了前途也紛紛來送禮、巴結。

江夏知縣陳樹屏也來見這對主僕，想知道他們的真實身分，對方卻態度傲慢，表示只有見了張之洞，才可以透露身分，陳樹屏將此事上報，張之洞便拿照片要求手下比對，結果大家都說男子和光緒非常相像，一時之間沒有人能確定，住在武昌金水閘的人究竟是否為光緒本人。

後來張之洞得到消息，確認光緒仍軟禁於瀛台，於是派人捉拿這對主僕，詢問後才得知，假冒光緒的男子是一個戲子，名叫崇福，經常出入皇宮表演，由於和光緒長相神似，所以戲班子都笑稱他是「假皇上」，至於僕人則是宮中看守倉庫的太監，因為自守自盜而逃出皇宮。

2人得知光緒被軟禁的消息，於是決定聯手合作，假冒光緒在各省招搖撞騙，生活用品則全是從皇宮中偷出來的。真相大白之後，這對「假主僕」皆被處以斬刑。