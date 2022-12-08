真實版鷸蚌相爭！大陸安徽一名男子日前到河邊遊玩，發現岸邊有一隻怪鳥，待在原地一動也不動，讓他感到非常好奇，便靠過去查看，才發現鳥的喙竟被蚌夾住，導致牠無法脫身而喪命，宛如一具鳥木乃伊，畫面曝光後引發討論。

根據《星視頻》報導，安徽阜陽一名劉姓男子近日到河邊玩，無意間發現岸邊出現一隻小鳥，詭異的是，牠趴在河岸旁一動也不動，讓劉男感到非常好奇，靠過去查看才發現鳥早已喪命，身體僵硬但依舊完整，宛如一具木乃伊，而牠的喙竟被一隻蚌夾住。

劉男表示，小鳥當時應該是想吃蚌，沒想到反被夾住，久久無法掙脫而喪命，宛如現實版的鷸蚌相爭，由於覺得畫面特殊，便分享至網路，但不少人質疑真實性，認為是擺拍的效果，不過劉男則澄清，當下他同樣也被嚇到，要不是親眼所見，他也不相信會發生這種事情。

不過先前確實曾出現鳥被蚌夾住的例子，抖音帳號「鐘山特色農產館」分享救援影片，一名農民在河道附近發現一隻飛不起來的白鳥，靠近一看才知道，牠原本想吃蚌，沒想到腳卻反被夾住，導致白鳥動彈不得，農民最後拿出石頭敲碎蚌，白鳥才得以脫困。