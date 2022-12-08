許多人前往歐洲旅行時，經常能在中世紀城堡外牆看見一個個的「小窗台」，不過仔細一看會發現窗台底部並沒有封起來，因此誤認為是因為年久失修導致，事實上背後暗藏玄機，不少人得知真相後更是頻頻作嘔。

《Discovery頻道》臉書粉專近日分享一張照片，畫面中可見，一個個的「小窗台」突出在歐洲城堡外牆上，許多人第一次看見時，總會被可愛的小窗台所吸引，但仔細一看又會感嘆窗台年久失修，底部空間已經損壞。殊不知這一幕看在知情人士眼裡相當無語，因為它其實是個底部有洞的廁所。

事實上，歐洲中世紀城堡除了對外大門，還有側邊的塔樓，尤其是靠近護城河的部分，常有這樣的設計，用來排除排泄物。而現代人眼中的「小窗台」其實就是古人的馬桶，外牆「窗台」底下是護城河，古人的排泄物會直接由此「空降」到河裡。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「屎從天降」、「這就是沒有人想泳渡護城河的原因之一」、「這是防禦用的投彈孔啊」、「水肥車退敵的概念原來是這樣來的喔」、「這面牆特別有味道」。