多明尼加共和國發生一起離奇事件，一戶人家決定將埋葬長達10年的祖母遺體移動到另外一個墓園，未料挖掘出來以後，發現遺體竟沒有腐爛，反而自行「木乃伊化」，皮膚、頭髮都還完整保留，甚至在工作人員的支撐下，還能直立起來，讓眾人都感到神奇不已。

Granny buried for 10 years still has a full head of hair https://t.co/3OzNZwSqfx — Daily Mail US (@DailyMail) December 7, 2022

根據《每日郵報》報導，多明尼加共和國女子蘿薩里奧（Margarita Rosario）於2012年過世，享壽86歲，下葬後棺木被保存在哈拉瓦科阿（Jarabacoa）墓園長達10年，最近家人決定將其轉移到另外一座公墓，於是挖出了蘿薩里奧的遺體，未料發現遺體竟「木乃伊化」，皮膚、骨頭、頭髮都完整被保存下來，甚至還能在旁人支撐下直立起來，讓家人全都驚訝不已。

墓園的工作人員阿布魯（Antonio Abreu）受訪時表示，他已經工作13年，但從未見過這種情況，後續他們還找來了一件白色睡衣披在遺體上。蘿薩里奧的家人相信，這是因為祖母生前非常善良，所以遺體被埋葬以後才不會腐爛，阿布魯說：「他們說那個女人品性很好，這也許就是她完好無損的原因，因為她做了許多善行。」

2007年當地也有發生類似事件，一具遺體被挖出來時同樣「木乃伊化」，驗屍官多明格司（Rafael Domínguez）以科學的角度解釋，指出這2者其實都屬於「自然木乃伊化」（Spontaneous Mummification），「腐敗的過程在某個階段被打斷了，導致細菌不會繼續進行它原先的腐爛步驟。」