印度西孟加拉邦一名鐵路檢票員近日站在月台上聊天時，突然間頭腳冒出火光，接著隨即暈倒並跌落鐵軌，嚇得與他交談的男子驚慌而逃，離奇影片曝光後不斷在網路上瘋傳。對此，鐵路負責人表示，這起事件很可能是鳥類惹的禍。

綜合印度媒體報導，檢票員蘇瞻（Sujan Singh Sardar）7日下午在西孟加拉邦克勒格布爾車站（Kharagpur Railway Station）的月台上和另一名男子聊天，沒想到突然一條高壓電線掉落在他的頭上，導致他的頭部和足尖瞬間冒出火光，被當場電暈倒地，並且跌落後方鐵軌。

原本和檢票員交談的男子被這突如其來的意外嚇得連連後退，接著火速奔離現場，直到拉開安全距離後緊急通報救護人員，其餘乘客見狀也紛紛上前關切。蘇瞻經送醫後發現全身有燒燙傷情況，所幸目前已經脫離險境，繼續住院治療中。

針對這起離奇意外，鐵路負責人Kharagpur DRM Mohammad Sujat Hashmi指出，目前尚未查明確切主因，但研判很可能是鳥類造成電線掉落，因為過去常有鳥類撿拾細小的電線，「幸運的是蘇瞻已經脫離險境，稍早我們已經和他通過話。」