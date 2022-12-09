美國一名釣客日前到堪薩斯州的堪薩斯河釣魚，在河裡捕獲一條非比尋常的大魚，竟是瀕危物種「湖鱘」，出現在地球的時間比恐龍還早，他將大魚的照片分享至臉書，該州野生動物及公園部大讚，「令人難以置信的罕見捕獲」。

根據《每日星報》報導，澤傑克斯（Kevin Zirjacks）近日到堪薩斯州的堪薩斯河（Kansas River）釣魚，意外釣到一條銀白色大魚，他一眼就認出是瀕臨滅絕的「湖鱘」（Lake Sturgeon），澤傑克斯他拍完照後，就將湖鱘放回河裡，表示「我沒想到會釣到比恐龍還老的魚，我一輩子都會記得這個時刻」。

該州野生動物及公園部的資料顯示指出，堪薩斯州過去25年來，只有15條湖鱘的捕獲紀錄，官方還在臉書分享好消息，從照片可見湖鱘的魚身相當長，並稱讚此為「令人難以置信的罕見捕獲」，由於近年來上游的密蘇里河出現汙染問題，導致湖鱘在南部的數量越來越少。

而湖鱘是鯊魚的遠親，最長可活到100歲，第一個有紀錄的湖鱘化石追溯到距今1.35億年前，比最後一批恐龍的滅絕時間早了7000萬年，此外湖鱘最長可達7.25英尺（約2.2公尺），重達240磅（109公斤），過去人類過度捕撈，目前被美國有些地區視為瀕危物種。