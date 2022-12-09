喜歡《精靈寶可夢》的人對於「烏波」肯定不陌生，事實上牠的原型是兩棲類「墨西哥鈍口螈」，俗稱「六角恐龍」，擁有可愛的外表和圓滾滾的眼睛，不過因為原棲地遭到破壞，現實中瀕臨絕種。近日有網友分享一段6秒影片，沒想到牠不僅外表長得可愛，就連叫聲也萌到不行，讓網友忍不住驚呼「真的超級卡哇伊！」

國外網友近日在推特帳號「@Cyasashiku」上傳一段「六角恐龍」的影片，畫面中可見，有隻六角恐龍緩緩浮出水面，接著突然發出類似貓咪的「喵」叫聲後，又回到水面下並順勢吐出泡泡。原PO在貼文中提到，六角恐龍的叫聲相當安靜，也坦言「六角恐龍的叫聲總是讓我的一天變得美好」。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「原來《精靈寶可夢》裡的烏波叫聲是真的」、「超卡哇伊」、「這實在太不可思議了，我的小恐龍從來沒有這樣叫過」、「瞬間被治癒了」。不過也有專業網友解釋，「這是由於肺部快速充滿空氣造成的聲音，所以更像是打嗝聲、而非叫聲」。

墨西哥鈍口螈又名「美西螈」，俗稱「六角恐龍」，是水棲型的兩棲類，屬於墨西哥特有種，即便在性成熟後也不會變成完全適應陸地的型態，仍保持牠的水棲幼體。墨西哥鈍口螈的「不老容顏」使得牠成為許多科學家研究的對象，儘管在全球被作為寵物飼養，但其原棲地已被大量開發，可生活面積不超過9平方公里，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。