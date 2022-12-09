黑猩猩通常都有濃厚毛髮，看你有看過無毛猩猩嗎？英國一間動物園有一對「無毛猩猩」父子，牠們身上沒有任何毛髮，全身都是結實的肌肉，由於沒有毛髮覆蓋，導致牠們下半身也被看光，網友看到畫面後，紛紛直呼好害羞，也對黑猩猩身上的肌肉感到震驚。

Jambo和牠的女兒Genet。(影片來源/YouTube/SloggerVlogger)

英國特懷克羅斯動物園（Twycross Zoo）有一對無毛黑猩猩父子，分別是父親「Jambo」和兒子「Mongo」，由於牠們患有遺傳性圓禿（Alopecia areata），使牠們身上的毛髮全掉光，看起來就像裸體，全身肌肉一覽無遺，園方曾在社群媒體分享牠們打鬧的影片，父子倆也因此一炮而紅，掀起熱烈討論。

不過無毛黑猩猩只有脫髮問題，身體並未有任何疾病，與族群夥伴相處時也沒有困擾。不過2016年，園方發現「Mongo」身體雖未有生病跡象，但甲狀腺卻異常腫大，因此進行例行性健康檢查，但檢查結束後，牠卻無法從麻醉中甦醒而意外死亡，讓粉絲都感到非常難過，不過「Jambo」目前仍活得好好的。

Jambo和Mongo的打鬧影片曝光，在當時引發網有關注。(影片來源/YouTube/SloggerVlogger)

近日無毛黑猩猩的影片又受到關注，不少網友表示「黑猩猩沒毛的樣子，看起來好像人類」、「好扯，沒想到牠們肌肉這麼壯」、「這種等級可以參加健美了」、「牠們看起來好壯，真得有點恐怖，感覺一拳就可以打死我」、「終於知道猩猩為何力氣這麼大了，牠們到底都吃了什麼」。