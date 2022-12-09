近日有香港民眾逛市場時，發現裝有活魚的魚缸內竟然漂著一塊塊的油豆腐，讓他大開眼界，不禁好奇背後用途。貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為是「魚飼料」，但很快就被專家打臉，並曝光油豆腐的正確功用。

香港網友日前在《香港街市魚類海鮮研究社》臉書社團PO出一張照片，並好奇問道「想請問魚缸水面上放豆腐有什麼作用？」畫面中可見，裝有活魚的魚缸內被魚販丟了幾塊油豆腐，看起來相當突兀。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人紛紛留言猜測是魚飼料，「給魚吃的」、「可能怕魚肚子餓」；有網友表示自己曾問過魚販，得到「裝飾用」、「給魚玩」的答案；也有人說是用來減少水面泡泡，「魚多會出現氮氣，氮氣多魚會缺氧死掉。少量油可以破壞氮氣聚集」、「減少水中氧氣流失」。

據《香港01》報導，香港海鮮業聯合總會主席李彩華解答，油豆腐其實是用來「淨化水質」，因為魚群數量龐大，運送過程中，魚群掙扎時，魚刺可能會刺傷彼此而流血水，當魚攤利用氣泵在水裡打氣時，氣體會將血水帶到水面，造成水混濁，而在魚缸中放入油豆腐可以吸收、清潔這些髒污，整體看起來比較衛生。