戰國時期秦國崛起建帝國，成為歷史上第一個統一的封建王朝，儘管軍事強大，但卻成為短命朝代。大陸歷史老師提到，不少人認為秦朝滅亡，主要是因為暴政與賦稅重，但事實並不盡然，主要還是與分配制度出問題有關，才會導致百姓對政府產生不滿。

北京師範大學第二附屬中學紀連海老師提到，不少專家認為秦朝滅亡原因有3點，第一是「秦政府對百姓太殘暴」，秦始王統一後依舊四處征伐，北伐匈奴，南征百越，不過討伐匈奴主要是為了防禦，本質上並沒有問題，雖然南征確實是侵略行為，但對秦帝國來說，屬於一個有盈餘的戰事投資，而且也是為穩固嶺南地區以便全力抗擊匈奴。

第二是「苛增雜稅」，稅賦沉重為百姓的生活帶來負擔，另外還有工程建設帶來的徭役壓力，但當時的建設都有益於社會，而且以秦朝經濟狀況來看，並不是太大的負擔，主要問題還是工程建設中利益分配不均，導致百姓產生不滿情緒。

第三「法律嚴苛」，據《史記．陳涉世家》記載，秦末民變領袖陳勝曾說，「遇雨誤期。按法令，誤期者當斬首」，指陳勝被朝廷徵發調派去駐守邊疆，豈料途中恰遇下雨天，他自知會誤期，若是誤了期限，按秦朝法律都應當斬首，因此決定起義，但翻閱目前出土的秦簡《秦律》所述，並未找到相關法令，所以無法肯定秦朝就是使用嚴苛法律。

紀連海提到，秦朝能夠完成統一，主要是他們的體制超前其他6國，其中最重要的就是「獎勵耕戰」，推行重農重戰、富國強兵政策，而且制度苛刻又完善，達到土地擴張的效果，但戰爭結束後，擴張到一定程度，就不需採用耕戰制度，最早參與耕戰的將士從中獲得不少利益，統一後也想升官發財，但卻未分到一杯羹。

紀連海認為，秦朝滅亡主要原因是「分配體系問題」，才會使民眾對徭役、兵役、賦稅及法律制度產生不滿，上述3點關於秦朝滅亡的觀點，許多人認為是原因，但其實都是結果，而秦二世即位後，希望用最快速度解決積累十幾年的問題，卻反而使國家制度迅速崩塌，還爆發秦末民變，秦朝於秦始皇死後3年滅亡，僅維持短短15年。