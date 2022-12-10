大陸一名父親近日帶孩子到西安的休閒農場遊玩，發現一隻體型異常巨大的雞，而且全身羽毛非常多，就連腳也都覆蓋一層毛，看起來像穿了雪靴，可能因身上的毛太厚重，使牠跑起步來有些笨重，一問之下才知道，這是世界上最大的雞。

大陸一戶人家到西安白鹿原附近的休閒農場玩，看到一隻體型巨大的雞，牠全身覆蓋羽毛，毛的豐滿度比普通的雞還厚，而且腳部的羽毛也很多，乍看之下宛如穿了雪靴，跑步姿勢非常逗趣，他們詢問農場工作人員後，得知此品種是「婆羅門雞」，是世界上最大的雞。

影片曝光後，不少網友驚呼「有蒙古摔角手的氣質」、「這隻雞好威武霸氣」、「我第一眼看還以為是一名提著褲子的摔角手，正在衝向對手」、「跑得這麼豪放」、「好搞笑，像穿卡通玩偶裝的人在跑步」、「牠身上像是穿了一件毛茸茸的褲子」。

事實查核中心曾針對婆羅門雞進行科普，指婆羅門雞（Brahma Chicken）被稱為「家禽之王」，體高約70至80公分，原產於大陸，19世紀中引進美國後經改良，在1850至1930年是美國的主要肉用雞，不過現在已成為觀賞用的雞種，而婆羅門雞的特徵就是腳脛上有羽毛且體型大，但習性上與其他雞種沒有不同，不過由於婆羅門雞體型大，所以養育期也較長，此外婆羅門雞在台灣並不常見，因為消費者不見得喜歡婆羅門雞的口感。